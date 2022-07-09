Далі трапилася хвороба спрощення. Вся політика, партії, інститути влади та суспільства спростилися і на якомусь етапі звелися виключно до путіна, а під політичною росією почала розумітися виключно путінська більшість.
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У росії все погано
Потім і зовсім все погано стало – світ розділився у виставі Кремля на "бандерівців" та "не бандерівців". І як вияв – політика невідповідності дій реальним завданням, взагалі неусвідомлення завдань як таких.
У результаті війна – як єдине, чим живе Росія.
Актуально Зупинити Путіна можна лише одним шляхом
Російська пропаганда поділила світ на дві частини / Фото Shutterstock
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