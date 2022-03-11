Для Лукашенко это будет означать быстрый конец, – оппозиционер о возможном приказе о вторжении

Белорусская армия по приказу Александра Лукашенко может начать наступление на Украину. Однако такой шаг станет политическим концом для самопровозглашенного президента.

Об этом заявил белорусский оппозиционер Франак Вячорка в эфире 24 канала. В то же время, такой приказ станет трагедией для граждан Беларуси.

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По словам Вячорки, со временем история все упростит и белорусское государство, без упоминания режима в стране, также будут считать агрессором.

Что это значит для Лукашенко? Быстрый конец. Он только ускоряет свой политический конец,

– отметил оппозиционер.

Как рассказал Вячорка, он уже говорил об этой ситуации с работниками разных предприятий. Сейчас они готовят общенациональную забастовку.

"Впрочем, если белорусские войска втянут в эту кровавую войну, то тогда, думаю, забастовки и протесты состоятся гораздо быстрее, чем мы ожидали", – добавил оппозиционер.

Вячорка рассказал о действиях Лукашенко: смотрите видео