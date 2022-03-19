В Мариупольском горсовете говорят, что работа организована силами Донецкой областной и местной администраций. Помощь для мариупольцев присылали как из Украины, так и из других стран.

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В грузе – продукты, лекарства и предметы гигиены

Уже собрано 200 тонн груза – продукты длительного хранения, медикаменты и предметы первой необходимости. Часть гуманитарной помощи планируют доставить в Мариуполь, остальные будут переданы тем мариупольцам, которые уже прибыли в Запорожье.

Ранее уже были попытки отправить помощь в город в блокаде. Однако этого не позволил враг, обстреливавший гуманитарные коридоры. Несмотря на это, попытки доставить груз продолжаются.