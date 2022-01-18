Для модернизации ТЭЦ нужно около 900 миллионов долларов, – "Нафтогаз Тепло"

Дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" – "Нафтогаз Тепло", которая руководит Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ и ТКЭ (Львовская область), ожидает передачи ей в управление шести крупных государственных ТЭЦ. По оценкам компании, объем привлечения финансирования для их модернизации составляет около 900 миллионов долларов.

"НАК будет одним из соинвесторов. Но мы рассчитываем на финансирование из нескольких источников. Это могут быть "зеленые" облигации, которые будут эмитированы либо НАК, либо компанией "Нафтогаз Тепло", кредитные ресурсы, привлеченные из международных банковских учреждений, финансирование, которое поступает вслед за производителями продукции. Мы рассматриваем комбинированные варианты", – сказал руководитель компании Виталий Михайльо в интервью.

Он пояснил, что компания уже имеет разработанную трехлетнюю стратегию и видение того, как будет осуществляться такая модернизация.

Напомним, Кабмин на заседании 4 августа принял решение о передаче НАК "Нафтогаз Украины" пакетов акций (более 99%) АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", а также целостный имущественный комплекс ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

Руководитель "Нафтогаз Тепло" уточнил, что общая установленная мощность ТЭЦ – 652 МВт, но фактически используются лишь 110 МВт, поэтому "мощности избыточны, а оборудование – старое".

Каждый наш объект – это локальная история, которая будет рассматриваться индивидуально. Но подход будет один: максимальная доля ВИЭ и минимальная доля метана,

– подчеркнул Михайльо.

Он рассказал об опыте Дании, которая около 70% тепловой энергии получает от ВИЭ и биомассы и отметил, что компания предлагает местным производителям поставлять биосырье – специально переработанный мусор.

По его словам, каждая станция имеет у себя достаточные площадки для размещения солнечных и ветряных электростанций и возможности их подключения после полной модернизации.

Пока будут готовиться проекты и будем входить в фазу их реализации, в течение первого года намерены проводить мероприятия, направленные на энергосбережение и уменьшение потребления метана. Сейчас ориентируемся на модель комбинированных мощностей, набор которых зависит от региона: это может быть ветер или солнце с батарейными системами хранения энергии или котлами на биотопливе,

– пояснил руководитель "Нафтогаз Тепло".

Он добавил, что в один момент компания не сможет отказаться от потребления метана, поэтому как резервные и балансировочные мощности планирует использовать газопоршневые двигатели.

"Если говорить о Green Deal, "зеленом переходе", то уже сейчас знаем, что эти двигатели могут работать на водороде. Поэтому окончательная точка нашего плана – производство на наших мощностях "зеленого" водорода и использование его в качестве горючего для этих двигателей", – отметил Михайльо.

По его словам, в рабочей версии уже определены пилотные ТЭЦ для модернизации, однако пока что публичной информации по этому поводу нет.

По словам руководителя "Нафтогаз Тепло", сейчас в НАК ожидают окончательного перехода права собственности на активы, прогнозируя, что это произойдет ориентировочно в апреле этого года. Сейчас "Нафтогаз Тепло" проводит активные консультации с инжиниринговыми компаниями и компаниями, которые могут предоставить финансирование, "чтобы стать в четкий и понятный процесс развития проектов сразу после передачи активов", отметил Михайльо.