Для обороны Лисичанск лучше, – в МВД объяснили решение об отходе ВСУ от Северодонецка

Ситуация в Северодонецке до сих пор сложная. Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что наших военных необходимо вывести из города. В МВД говорят, что Лисичанск для обороны будет лучше.

Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. По его мнению, скорее всего, ВСУ будут отходить, условно, в Лисичанск.

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Он объяснил, что для этого есть некоторые причины и предпосылки. "Мы должны понимать, что это все даже не уход, а военное маневрирование", – подчеркнул Смирнов.

Ведь наша основная стратегия сейчас – это наносить наибольший вред противнику, а с другой стороны – максимально сохранить жизнь нашим военным. И если есть такие угрозы, то лучше передислоцироваться и занять более выгодные позиции,

– заявил он.

По его словам, сейчас операция продолжается, поэтому деталей он рассказать не может.

Советник главы МВД отметил, что Лисичанск позиционно лучше, потому что он расположен на повышении. Поэтому из него лучше обстреливаются зоны.

"Также перед ним есть река Северский Донец со стороны Северодонецка, это тоже определенная преграда для оккупантов. Поэтому он для обороны намного лучше позиционно", – ответил Смирнов.

К тому же, как отметил советник министра, мы должны понимать, что Россия сконцентрировала там большое количество войск.

На сегодня это единственное направление, где они совершают штурм, на остальных направлениях они уже ведут оппозиционную войну и окапываются.

– сказал Смирнов.

Он добавил, что в Северодонецке наши ВСУ выполнили основные задачи, которые перед собой ставили.

Ростислав Смирнов о ситуации в Северодонецке:



К слову, Генштаб ВСУ официально не сообщал о том, что наши военные отошли от Северодонецка. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что бои в городе до сих пор продолжаются. В то же время военные уже получили приказ отойти на новые позиции и укрепленные районы.

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