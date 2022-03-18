Для обороны украинских городов: Метинвест изготовил рекордное количество противотанковых "ежей"

С первых дней войны предприятия группы Метинвест помогают ВСУ, территориальной обороне, Национальной гвардии и Нацполиции укреплять границы защиты украинских городов от российских оккупантов.

Об этом сообщил президент "Укрметалургпрома" Александр Каленков.

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На сегодняшний день из металла Группы изготовлено около 35 тысяч противотанковых "ежей", которые устанавливают на улицах Киева, Львова, Тернополя, Хмельницкого, Днепра, Запорожья, Кривого Рога, Одессы, Николаева, Полтавы, Житомира и более мелких городов. Охвачена практически вся Украина.

Металл для заградительных устройств Метинвест выдает бесплатно. Часть "ежей" производится непосредственно на мощностях компании,

– добавил Каленков.

В целях их производства уже поставлено более 2,3 тыс. тонн разного вида металлопродукции.

В процессе производства привлечены около 130 частных компаний, государственных организаций и волонтеров.