Для организации выборов в Госдуму: в Донецк едут руководители "Единой России"

Российские оккупанты хотят провести парламентские выборы на оккупированной части украинского Донбасса. Для организации процесса голосования в захваченный Донецк 8 сентября прибудут высокопоставленные чиновники РФ.

По данным источников 24 канала, в здании отеля Shakhtar Plaza в центре Донецка планируют организовать так называемый слет сторонников партии "Единая Россия". Целью этого мероприятия является разработка механизма "голосования" за партию Путина жителями оккупированных территорий.

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Фактически оккупанты собираются добавить политсиле руководителя РФ дополнительные проценты за счет украинцев, которым насильно раздавали российские паспорта.

Ожидают приближенных к Путину

Сотрудники подконтрольной Кремлю администрации оккупированного Донецка готовятся к проведению мероприятия, в котором примет участие первый заместитель председателя Совета Федерального собрания РФ и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Вместе с этим террористом, которого в "ДНР" называют приближенным к Путину, приедут депутаты нелегитимной российской Госдумы.

Россияне будут давать наставления по организации процесса "выборов" активистам и руководителям российских квазиобразований:

исполнительному директору "русского центра" Елене Евсеевой;

директору "Центра экономического взаимодействия республик" Виктории Романюк;

председателю "Федерации профсоюзов" ДНР " Максиму Паршину;

главе "Молодежного парламента "ДНР" Максиму Роганову;

заместителю руководителя "профсоюза работников образования и науки "ДНР" Евгению Лапенко;

исполняющему обязанности главы "Народной дружины "ДНР" Владимиру Тараненко;

координатору проекта "Молодая гвардия "ЛНР" Даниилу Степанкову.

Кроме обычных приказов об обеспечении "правильного" голосования во время взлета запланировано также совместное выступление главы террористов Дениса Пушилина и Турчака.

Официально в РФ говорят, что не собираются открывать участки для голосования на парламентских выборах, однако предлагают жителям оккупированных территорий Донбасса ехать голосовать в Ростов. Впрочем, по неофициальным данным, в Донецке для проформы будет работать несколько участков, однако при этом в ЦИК передадут сфабрикованы бюллетени с голосами в поддержку "Единой России".