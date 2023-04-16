Отмена парадов может быть связано прежде всего с потерями России в технике, а они являются просто безумными. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Андрей Крамаров.

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Ни кадров, ни техники

Как подчеркнул Крамаров, основным боевым танком России был Т-72 в разных модификациях. Их было очень много, и на хранении находилось немало. К началу года, еще до активной фазы боев за Угледар, Бахмут, Авдеевку, потери были более 1 000 единиц только танков Т-72. О Т-90 в разных модификациях и Т-82 УБ – и говорить нечего.

Кроме того, есть элемент вовлечённости частей сухопутных войск, которые в большинстве своем находятся на линии фронта в нашей стране.

В разных городах военные части могли вывести личный состав и технику, чтобы проехаться по площади в своем безумном "победобеседания", сказать, что "дойдут до Берлина". А сейчас нет ни людей, ни техники,

– уверяет военный эксперт.

Под Угледаром воевала 155 дивизия морской пехоты Тихоокеанского флота. Через всю Россию этих солдат доставили на фронт. Они вообще готовились к совсем другим задачам, чем штурмовать в сухопутную зиму Угледар.

"У них как дефицит техники, так и дефицит кадровый. Чтобы правильно провезти технику, нужен определенный уровень квалификации. Как правило, выставляют лучшие экипажи с опытными механиками-водителями, которые могут с правильной скоростью и правильным интервалом хорошо провезти эту технику", – пояснил военный эксперт.

Россияне могут "наскрести" что-то для парада в Москве. Но, вероятнее всего, считает Крамаров, в этом году он будет гораздо скромнее. Чтобы скрыть потери в технике и живой силе, россияне могут достать около 50 единиц Т-34.

Любопытно! Т-34 конструктивно 1941 – 1945 годов. Танк был разработан и построен в основном для демонстраций на парадах, в боевых действиях он не участвовал. Он был на вооружении армии СССР до 1991 года.

Были фотографии, что они достают трофейные системы залпового огня, "Катюши" на шасси, ЗИЛ 30-х годов.

"Возможно, они сделают красивую историческую реконструкцию, как они любят. Чтобы враг не узнал, что у них "аналогов нет", – предполагает военный эксперт.

В танках Т-90 в разных модификациях россияне использовали относительно современные технологии, в том числе западные, которые они уже получать не могут. Так, наши военные отмечают, что в трофейных танках Т-62 вместо современного тепловизионного прицела стоит советский прибор ночного видения вместе с танковым прицелом конца 80-х годов. Или пытаются вместо французских технологий, применявшихся в матрицах, пристраивать китайские.

Это технологии двойного назначения условно из охотничьего тепловизора. Выходит довольно кривенько, выглядит довольно архаично и плохо,

– акцентирует Крамаров.

Подготовки к парадам отменены, причем не только в приграничных территориях, как говорили ранее. Кроме, естественно, Москвы.

"Это свидетельствует о том, что мы очень эффективно уничтожаем как живую силу, так и бронетехнику", – подытожил военный эксперт Андрей Крамаров.

Парады запретили и в Крыму