Для поддержки беженцев: Украина откроет новые консульские пункты в Польше

В Польше будут открыты новые украинские консульские пункты. В частности, в Хелме и Перемышле.

Это нужно для поддержки беженцев из Украины, прибывающих в Польшу. Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Важно Польское правительство готовится, опасения есть, – Дещица об угрозе со стороны России

Консулы будут у границы

Присутствие украинских консулов ​​близко к украинско-польской границе позволит быстрее помогать беженцам. Благодаря новым пунктам, украинцы смогут быстро получать информацию о решении своих первоочередных потребностей.

С начала войны украинские консульства в Варшаве, Люблине, Кракове, Вроцлаве и Гданьске предоставили 24 тысяч услуг. В прошлом году такое количество было за 4 месяца. В общей сложности консульские отделы приняли 74 тысячи граждан.

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