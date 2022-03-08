Больше о действиях властей 8 марта рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение премьера.

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Максимально упростили систему ввоза

Координационный центр был создан еще в первые дни марта. Он был необходим, чтобы все украинцы могли как можно быстрее получить помощь, если в этом нуждаются.

Мы максимально упростили и продолжаем упрощать правила ввоза таких товаров. Ежедневно убираем большинство бюрократических процедур,

– сказал Шмыгаль.

Также он от имени Правительства поблагодарил всех партнеров и людей, которые сегодня помогают Украине. Ведь их действительно много – за шесть дней нашу границу пересекли почти 3 тысячи грузовиков, которые привезли 20 тонн помощи.

Обращение премьер-министра 8 марта: смотрите видео

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