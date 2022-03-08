Більше про дії влади 8 березня розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення прем'єра.

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Максимально спростили систему ввозу

Координаційний центр створили ще в перші дні березня. Він був необхідний, щоб усі українці могли якнайшвидше отримати допомогу, якщо цього потребують.

Ми максимально спростили та продовжуємо спрощувати правила ввозу таких товарів. Щоденно прибираємо більшість бюрократичних процедур,

– сказав Шмигаль.

Також він від імені Уряду подякував усім партнерам і людям, які сьогодні допомагають Україні. Адже їх справді багато – за шість днів наш кордон перетнули майже 3 тисячі вантажівок, які привезли 20 тонн допомоги.

Звернення прем'єр-міністра 8 березня: дивіться відео

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