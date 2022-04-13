Свою оценку о продолжительности войны России против Украины и чего можно ожидать от врага в ближайшее время рассказал журналист-расследователь Христо Грозев в интервью изданию BBC.

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По словам журналиста, Кремль может продолжить эту войну, но уже не на территории Киевщины и на западе Украины, а только на востоке и юге. Для этого РФ придется организовать мобилизацию или добавить к тем бойцам, которые есть сейчас, каким-то другим способом еще не меньше 150 – 200 тысяч человек.

Это не получится сделать просто на контрактной основе, если не будет запугиваний "призывников", чтобы они подписывали контракты. Но все это приведет к политическим потрясениям,

– отметил Грозев.

Болгарский медиаэксперт считает, что война может быть продолжена до конца года. Россия потеряла на войне с Украиной около 15% своих истребителей и вертолетов, но все же 85% у них осталось, и они готовы к наступлению. Грозев сообщил, что у РФ есть еще много техники, но у страны нет достаточно офицеров и солдат.

По оценкам расследователей издания "Bellingcat", россияне потеряли уже почти 30% батальонных тактических групп, которые являются огромной долей.

С политической точки зрения ответ будет несколько иным. Грозев думает, что уже через несколько месяцев матери узнают о количестве их сыновей и мужей, которые не вернутся с войны. Отмечается, что в России потери такого количества всегда приводили к социальному кризису.

Поэтому я думаю, что Кремлю будет практически невозможно пополнить необходимое число военных, когда обнародуют реальные потери на фронте. Я ожидаю, что это произойдет в течение месяца,

– добавил Грозев.

В новой стратегии наступления на Украину скорее всего не будет пункта возвращения в Киев. Это один из реальных и важных факторов. "Но, с другой стороны, то, насколько они будут готовы продолжить драться за части юга и востока, зависит от внутриполитического хода, за которым мы будем наблюдать".

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