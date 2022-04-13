Об этом рассказал известный болгарский журналист-расследователь Христо Грозев в интервью BBC.

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Мы можем только анализировать, потому что видим не кухню, а симптомы,

– отметил журналист.

По словам Грозева, последним симптомом являются взаимные обвинения со стороны Кадырова Пескову и наоборот. Он отметил, что это симптом того напряжения и стресса, который существует внутри элиты и силовиков.

"Вот этот раздел – неизбежен. Это результат проваленной стратегии, которую кто-то продал Кремлю, и она не выполняется сейчас, поэтому ищут крайнего", – подчеркнул Христо Грозев.

Расследователь считает, что в такой ситуации все обвиняют друг друга, пытаясь гарантировать себе будущее. Более дальновидные выбирают будущее после Путина, а другие – ближайшее будущее, чтобы доказать лояльность Путину.

Поэтому сейчас, как всегда в таких ситуациях, будет раздор внутри элиты и силовиков. Часть из них будут пытаться гарантировать себе место вне тюрьм и трибуналов после краха системы, а другие просто попробуют продлить себе комфортную жизнь на ближайшие месяцы.

– подытожил журналист.

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