Соответствующее сообщение Минобороны страны опубликовало в твиттере.
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В публикации говорится, что планы России в Украине провалились. Британское Минобороны напомнило, что за время войны российская сторона уже потеряла по меньшей мере 6 генералов.
В то же время россияне терпят значительные потери как в личном составе, так и в запасах техники. Поэтому подразделения оккупантов были вынуждены возвращаться в Беларусь и Россию, чтобы их пополнить.
Также в Минобороны Великобритании вспомнили, как российские солдаты сбили свой самолет.
Это действительно план?
– добавили в британском Минобороны.
Напомним, что Борис Джонсон 9 апреля посетил Украину. В ходе визита премьер-министр Великобритании заявил, что санкции против России будут только усиливать. В то же время, страна готова работать над восстановлением Киевщины и самой столицы после войны.
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