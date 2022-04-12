Відповідний допис Міністерство закордонних справ країни опублікувало у твітері.

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У публікації мовиться, що плани Росії в Україні зазнали краху. Британське МЗС нагадало, що впродовж війни російська сторона вже втратила щонайменше 6 генералів.

Водночас росіяни зазнають значних втрат як в особовому складі, так і в запасах техніки. Через це підрозділи окупантів були змушені повертатися у Білорусь та Росію, аби їх поповнити.

Також у Міноборони Великої Британії пригадали, як російські солдати збили власний літак.

Це справді план?

– додали у британському МЗС.

Нагадаємо, що Борис Джонсон 9 квітня відвідав Україну. Під час візиту прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що санкції проти Росії будуть лише посилювати. Водночас країна готова працювати над відновленням Київщини та самої столиці після війни.

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