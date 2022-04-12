Про це розповів відомий болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозев в інтерв'ю виданню BBC.

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Ми можемо лише аналізувати, бо бачимо не кухню, а симптоми,

– зазначив журналіст.

За словами Грозева, останнім симптомом є взаємні звинувачення з боку Кадирова до Пєскова і навпаки. Він зазначив, що це симптом тієї напруги та стресу, що існує всередині еліти та силовиків.

"Ось цей поділ – неминучий. Це результат проваленої стратегії, яку хтось продав Кремлю, і вона не виконується зараз, тому шукають крайнього", – підкреслив Христо Грозев.

Розслідувач вважає, що у такій ситуації всі звинувачують одне одного, намагаючись гарантувати собі майбутнє. Більш далекоглядні обирають майбутнє після Путіна, а інші – найближче майбутнє, щоб довести лояльність Путіну.

Тому зараз, як і завжди у таких ситуаціях, буде розбрат усередині еліти та силовиків. Частина з них намагатимуться гарантувати собі місце поза в'язницями і трибуналами після краху системи, а інші просто спробують продовжити собі комфортне життя на найближчі місяці,

– підсумував журналіст.

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