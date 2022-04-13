Свою оцінку про тривалість війни Росії проти України та чого можна очікувати від ворога у найближчий час розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв в інтерв'ю виданню BBC.

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За словами журналіста, Кремль може продовжити цю війну, але вже не на території Київщини та заходу України, а лише на сході та півдні. Для цього РФ доведеться організувати мобілізацію або додати до тих бійців, які є зараз, у якийсь інший спосіб ще щонайменше 150–200 тисяч осіб.

Цього не вийде зробити просто на контрактній основі, якщо не буде залякувань "призовників", щоб вони підписували контракти. Але все це призведе до політичних потрясінь,

– зазначив Грозєв.

Болгарський медіаексперт вважає, що війна може бути продовжена до кінця року. Росія втратила на війні з Україною близько 15% своїх винищувачів і гвинтокрилів, але все ж 85% у них залишилось і вони готові до наступу. Грозєв повідомив, що в РФ є ще багато техніки, але країна не має достатньо офіцерів і солдатів.

За оцінками розслідувачів видання "Bellingcat", росіяни втратили вже майже 30% батальйонних тактичних груп, що є величезною часткою.

З політичної точки зору відповідь буде дещо іншою. Грозєв думає, що вже за кілька місяців матері дізнаються про кількість їхніх синів і чоловіків, які не повернуться з війни. Зазначається, що в Росії втрати у такій кількості завжди призводили до соціальної кризи.

Тому я думаю, що Кремлю буде практично неможливо поповнити те необхідне число військових, коли оприлюднять реальні втрати на фронті. Я очікую, що це станеться впродовж місяця,

– додав Грозєв.

У новій стратегії наступу на Україну швидше за все не буде пункту щодо повернення до Києва. Це є одним із реальних і важливих факторів. "Але, з іншого боку, те, наскільки вони будуть готові продовжити битися за частини півдня та сходу, залежить від внутрішньополітичного перебігу, за яким ми спостерігатимемо".

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