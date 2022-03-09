На время военного положения для продолжения выплаты государственной социальной помощи не нужно обращаться в подразделения соцзащиты. Об этом омбудсменка Людмила Денисова написала на своем телеграмм-канале.
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Выплата социальной помощи продолжается автоматически
Она ссылается на постановление Кабмина от 7 марта 2022 года №214 "Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи на период введения военного положения". Оно предусматривает автоматическое продление социальной помощи на период военного положения и месяца после его прекращения для тех, кто уже ее получает.
В частности, речь идет о таких категориях лиц:
- малообеспеченные семьи,
- одинокие матери;
- дети, над которыми установлена опека или забота;
- дети с тяжелыми заболеваниями;
- дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
- внутриперемещенные лица для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- неработающие лица, достигшие общего пенсионного возраста, но не получившие права на пенсионную выплату.
Напомним, что украинцы также могут получить 6 500 гривен помощи по программе єПоддержка. Ее могут получить наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, а также ФЛП всех групп. Выплата направлена на поддержку населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия.
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