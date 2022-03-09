На час воєнного стану для продовження виплати державної соціальної допомоги не потрібно звертатися до підрозділів соцзахисту. Про це омбудсменка Людмила Денісова написала на своєму телеграм-каналі.

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Виплата соціальної допомоги продовжується автоматично

Вона посилається на постанову Кабміну від 7 березня 2022 року №214 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги на період введення воєнного стану". Вона передбачає автоматичне продовження соціальної допомоги на період воєнного стану та одного місяця після його припинення для тих, хто уже її отримує.

Зокрема мовиться про такі категорії осіб:

малозабезпечені сім'ї,

одинокі матері;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діти з важкими захворюваннями;

діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

внутрішньо переміщені особи для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

непрацюючі особи, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату.

Нагадаємо, що українці також можуть отримати 6 500 гривень допомоги за програмою єПідтримка. Її можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, а також ФОП усіх груп. Виплата спрямована на підтримку населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

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