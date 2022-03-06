Для противодействия роспропаганде: Минцифры и Megogo запустили новую услугу

Министерство цифровой трансформации Украины запустило новую услугу для пользователей приложения Дия – Дия TV. Проект был создан совместно со стриминговым сервисом Megogo.

Об этом сообщил Михаил Фёдоров, министр цифровой трансформации Украины.

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В настоящее время Дия TV транслирует марафон объединившихся телеканалов, чтобы круглосуточно освещать войну России против Украины. Впоследствии на Дии TV появится детский контент, чтобы немного отвлечь малышей.

Украинцы будут в курсе последних новостей где бы то ни было,

– заявил Фёдоров.

Как воспользоваться услугой Дия TV?

В приложении выберите "Услуги" и "ДияTV". Трансляция начнется автоматически.

Сервис уже доступен для пользователей iOS и Android. Однако нужно не забыть обновлять приложение "Дия".

Инструкция, как воспользоваться услугой: смотрите видео

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