Российскому президенту нужны геополитические "наркотики". Об этом в эфире 24 канала сказал публицист Андрей Пионтковский .

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Какие "наркотики" у Путина

"Я всегда спорил с людьми, которые утверждали, что Путина интересуют только деньги. Когда у человека 240 миллиардов долларов, деньги уже не наркотик", – подчеркнул Пионтковский.

По его словам, президент России "употребляет наркотики" другого, высшего ранга:

решать судьбу народа;

уничтожать страны;

переломить карту мира.