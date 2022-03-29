Російському президенту потрібні геополітичні "наркотики". Про це в ефірі 24 каналу сказав публіцист Андрій Піонтковський.

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Які "наркотики" у Путіна

"Я завжди сперечався з людьми, які стверджували, що Путіна цікавлять тільки гроші. Коли в людини 240 мільярдів доларів, гроші вже не наркотик", – наголосив Піонтковський.

За його словами, президент Росії "вживає наркотики" іншого, вищого рангу:

вирішувати долю народу;

знищувати країни;

перешматувати карту світу.

Піонтковський розповів про пріоритети Путіна: дивіться відео