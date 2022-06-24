Об этом 24 каналу сообщил белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он подчеркнул, что это уже 7 или 8 встреча Лукашенко и Путина за последний период, кроме того, добавил, что такие разговоры достаточно продолжительны.

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Лукашенко боится ультиматумов Путина

По словам Латушко, после последней встречи с Путиным в Сочи Лукашенко приехал очень шокированный и мрачный. В течение 2 дней он не выходил в эфир и прятался от людей.

"По данным наших источников, Лукашенко находится в тяжелом психологическом состоянии. Он пытается укрыться от ответов на ультиматумы, которые выдвинул ему Путин во время встречи в Сочи", – отметил оппозиционер.

Темы, которые будут обсуждаться

Как отметил Латушко, такой неожиданный визит Лукашенко к Путину, вероятно, означает, что на диктатора Беларуси продолжают давить. Скорее всего, сейчас они будут обсуждать несколько актуальных тем:

участия Беларуси в войне с Украиной;

ситуация с Литвой и транзитом в Калининград;

провокации на границе с Польшей

Вероятная аннексия Беларуси

Однако также важной темой обсуждения может стать вопрос проведения референдума о превращении Беларуси в "неоимперию Российской федерации" с доминантой России. В то же время Беларусь просто растворится – завуалировано или открыто ее аннексирует государство-агрессор.

Для Путина это принципиально важно, поскольку аннексия Беларуси является показателем силы и успехов его внешней и внутренней политики.

– заявил Латушко.

По его мнению, такую идею главы Кремля нельзя исключать. Латушко отметил, что раньше к ним уже поступала похожая информация, поэтому, возможно, это произойдет в скором времени.

"Как белоруса и политика – меня не покидает мнение, что это сейчас одна из главных тем для Путина. Возможно, уже готовят какой-то сценарий, чтобы присоединить Беларусь к составу России", – отметил белорусский оппозиционер.

Латушко рассказал о возможном референдуме по аннексии Беларуси: смотрите видео



Неожиданный визит Лукашенко в Россию: коротко