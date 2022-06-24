Об этом 24 каналу сообщил белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он подчеркнул, что это уже 7 или 8 встреча Лукашенко и Путина за последний период, кроме того, добавил, что такие разговоры достаточно продолжительны.
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Лукашенко боится ультиматумов Путина
По словам Латушко, после последней встречи с Путиным в Сочи Лукашенко приехал очень шокированный и мрачный. В течение 2 дней он не выходил в эфир и прятался от людей.
"По данным наших источников, Лукашенко находится в тяжелом психологическом состоянии. Он пытается укрыться от ответов на ультиматумы, которые выдвинул ему Путин во время встречи в Сочи", – отметил оппозиционер.
Темы, которые будут обсуждаться
Как отметил Латушко, такой неожиданный визит Лукашенко к Путину, вероятно, означает, что на диктатора Беларуси продолжают давить. Скорее всего, сейчас они будут обсуждать несколько актуальных тем:
- участия Беларуси в войне с Украиной;
- ситуация с Литвой и транзитом в Калининград;
- провокации на границе с Польшей
Вероятная аннексия Беларуси
Однако также важной темой обсуждения может стать вопрос проведения референдума о превращении Беларуси в "неоимперию Российской федерации" с доминантой России. В то же время Беларусь просто растворится – завуалировано или открыто ее аннексирует государство-агрессор.
Для Путина это принципиально важно, поскольку аннексия Беларуси является показателем силы и успехов его внешней и внутренней политики.
– заявил Латушко.
По его мнению, такую идею главы Кремля нельзя исключать. Латушко отметил, что раньше к ним уже поступала похожая информация, поэтому, возможно, это произойдет в скором времени.
"Как белоруса и политика – меня не покидает мнение, что это сейчас одна из главных тем для Путина. Возможно, уже готовят какой-то сценарий, чтобы присоединить Беларусь к составу России", – отметил белорусский оппозиционер.
Латушко рассказал о возможном референдуме по аннексии Беларуси: смотрите видео
Неожиданный визит Лукашенко в Россию: коротко
- Утром 22 июня стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно отправился на своем частном самолете в Россию. По информации, там он будет находиться несколько дней и должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о деталях встречи двух диктаторов. По его словам, в течение 23-24 июня Путин и Лукашенко будут общаться на курорте Завидово в Московской области, а 25 июня совместно посетят Санкт-Петербург.
- Ранее планировали, что именно Путин приедет в белорусский город Гродно на встречу с Лукашенко. Однако 22 июня планы резко изменились и глава Беларуси отправился в Россию.