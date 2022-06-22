Утром 22 июня российские телеграм-каналы писали, что Лукашенко собирается лететь к Путину, передает 24 канал. Теперь эта информация подтвердилась.

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Визит не на день

Так, Лукашенко вылетел из Орши в Санкт-Петербург своим самолетом Boeing 737-800. Регистрационный номер EW-001PA. СМИ пишут, что это не однодневный визит. Российские медиа отмечают, что Путин встретится с Лукашенко в Санкт-Петербурге в субботу, 25 июня.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос: "будет ли Путин в Гродно?", сказал, что об этом сообщат дополнительно. При этом добавил, что встреча возможна еще до этого форума.

Путин должен был приехать в Беларусь

Накануне российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся в рамках "Форума регионов Беларуси и России", который пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля. Однако внезапный вылет Лукашенко в Петербург ставит под вопрос приезд Путина в Беларусь.

К слову, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что единственное объяснение, почему Путин прибудет в Минск лично – демонстрация того, что он жив-здоров и способен на действия.

Угроза нападения из Беларуси: последние новости

На границе с Украиной в Беларуси находятся до 7 белорусских батальонов. Кроме того, министерство обороны страны объявило о "мобилизационных учениях" с 22 июня по 1 июля в Гомельской области.

В Госпогранслужбе информировали, что Беларусь действительно усиливает участок границы с Украиной. Однако пока не зафиксировали ни одной ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение.

В то же время, президент Владимир Зеленский поручил проверить готовность к нападению из Беларуси в 4 областях.

Ночью 22 июня в Беларусь привезли новую партию российских ракетных установок для ЗРК "С-300" – по меньшей мере 16 ракет, а также, вероятно, один ЗРПК "Панцирь".

По мнению экспертов, сами белорусы воевать против Украины не хотят. Однако на Лукашенко оказывает давление Путин, поскольку Беларусь остается едва ли не самым главным союзником России.

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