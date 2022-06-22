Вранці 22 червня російські телеграм-канали писали, що Лукашенко збирається летіти до Путіна, передає 24 канал. Тепер ця інформація підтвердилася.

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Візит не на день

Так, Лукашенко вилетів з Орші до Санкт-Петербурга своїм літаком Boeing 737-800. Реєстраційний номер EW-001PA. ЗМІ пишуть, що не одноденний візит. Російські медіа зазначають, що Путін зустрінеться з Лукашенком у Санкт-Петербурзі аж в суботу, 25 червня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання: "чи буде Путін у Гродно?", сказав, що про це повідомлять додатково. При цьому додав, що зустріч можлива ще до цього форуму.

Путін мав приїхати до Білорусі

Напередодні російський прем'єр Михайло Мішустін повідомив, що Путін та Лукашенко зустрінуться у рамках "Форуму регіонів Білорусі та Росії", який пройде у Гродно з 30 червня до 1 липня. Однак раптовий виліт Лукашенка до Петербурга ставлять під питання приїзд Путіна до Білорусі.

До слова, російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначив, що єдине пояснення, чому Путін прибуде до Мінська особисто – демонстрація того, що він живий-здоровий і здатен на дії.

Загроза нападу з Білорусі: останні новини

На кордоні з Україною в Білорусі перебуває до 7 білоруських батальйонів. Крім того, міністерство оборони країни оголосили про "мобілізаційні навчання" з 22 червня по 1 липня у Гомельській області.

У Держприкордонслужбі інформували, що Білорусь справді посилює ділянку кордону з Україною. Проте наразі не зафіксували жодного ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення.

Водночас президент Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до нападу з Білорусі у 4 областях.

Вночі 22 червня до Білорусі привезли нову партію російських ракетних установок для ЗРК "С-300" – щонайменше 16 ракет, а також, ймовірно, один ЗРГК "Панцир".

На думку експертів, самі білоруси воювати проти України не хочуть. Однак на Лукашенка тисне Путін, оскільки Білорусь залишається чи не найголовнішим союзником Росії.

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