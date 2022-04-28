Об этом рассказал политолог Дмитрий Орешкин в эфире 24 канала.

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"Если он проиграет, то логика очень проста – "волчья стая" разорвет промахнувшегося вожака. Здесь может быть что угодно", — рассказал политолог.

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Однако даже такое развитие событий не станет спасительным для России, ведь если Путина будут отстранять от должности, то это будут делать сторонники еще более жестких действий.

При этом захват власти будет сопровождаться какими-то внутренними віяснениями обстоятельств, поэтому это станет лишь продолжением распада России.

Соответственно, для соседей этот распад может быть таким же опасным, как и процесс ядерного разделения. Я понимаю, как сильно можно ненавидеть Путина, но надо понимать, что те, кто заменит его с помощью военного переворота, могут быть еще хуже. Дмитрий Орешкин Политолог

Однако для Украины это не будет плохим сценарием, потому что она все равно победит в войне.

"В то же время для России это чудовищно, потому что кто бы ни пришел к власти, он получит развалившуюся, уничтоженную, отчаявшуюся, раздавленную санкциями территорию, которую вылечить уже невозможно", — добавил политолог.

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