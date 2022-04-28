Про це розповів політолог Дмитро Орєшкін в ефірі 24 каналу.

До теми "Удари будуть блискавичними": Путін знову маразматичними заявами погрожує світу

"Якщо він програє, то логіка дуже проста – "вовча зграя" розірве вожака, який промахнувся. Тут може бути що завгодно", – розповів політолог.

Хто та як може замінити Путіна

Однак навіть такий розвиток подій не стане рятівним для Росії, адже якщо Путіна усуватимуть з посади, то це робитимуть прихильники ще більш жорстких дій.

При цьому захоплення влади супроводжуватиметься якимось внутрішнім з'ясовуванням обставин, тому це стане лише продовженням розпаду Росії.

Відповідно для сусідів цей розпад може бути таким же небезпечним, як і процес ядерного поділу. Я розумію, як сильно можна ненавидіти Путіна, але треба розуміти, що ті, хто замінять його за допомогою воєнного перевороту, можуть бути ще гіршими. Дмитро Орєшкін Політолог

Однак для України це не буде поганим сценарієм, адже вона усе одно переможе у війні.

"Водночас для Росії це жахливо, тому що хто б не прийшов до влади, він отримає розвалену, знищену, зневірену, розчавлену санкціями територію, яку вилікувати вже неможливо", – додав політолог.

До теми – Путін зробив чергову безглузду заяву: дивіться відео