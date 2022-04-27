На этот раз Путин принялся угрожать всему миру. Словесные опусы главы Кремля передали росСМИ, сообщает 24 канал.

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Путин заявил, что если кто-то захочет "вмешаться в ситуацию в Украине", ответные удары будут мгновенными.

В то же время пока в Кремле истерика и запугивание, цивилизованный мир уже не сомневается в том, что Россию ждет поражение в войне. В частности, соответствующее заявление сделал Нед Прайс – пресс-секретарь Государственного департамента США. Он подчеркнул: Владимир Зеленский приведет Украину к победе в войне, между тем поражение Путина будет стратегическим.

МИД Украины об угрозах со стороны России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что со стороны России уже льется очень много угроз. Это говорит только о том, что страна-оккупант понимает: к ее победе дело не идет.

Кулеба подчеркнул, что Украина не боится угроз России и призывает стран-партнеров тоже не бояться.

Эпохальная встреча на авиабазе Рамштайн

Мир объединился, чтобы поддержать Украину в войне с Россией. В частности, 26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча министров обороны более 40 стран мира. Они обсудили помощь Украине.

В Офисе Президента подчеркнули, что "цивилизованный мир объединился вокруг нашей смелости в войне за свободу с чистым злом". Украина укрепляется.

Важно – чем встреча на базе Рамштайн важна для Украины: смотрите видео