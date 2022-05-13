Для России "запахло жареным" – статусом кандидата в ЕС для Украины

Лавров сегодня сказал, что Россия "не считает безвредным" членство в Украине в ЕС. Кто бы сомневался.

Пропало все

Для России "запахло жареным". Что НАТО, что Евросоюз – членство Украины в них – это коллапс и крах России как империи и мирового игрока.

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В Москве видят Украину, либо как вассала в своей исключительной сфере влияния, либо вообще не видят.

Путин шантажировал Януковича из-за подписания Соглашения об ассоциации, и с тех пор все не только не изменилось – напротив Россия начала войну против Украины.

Истерика Кремля в пользу нашей евроинтеграции

Парадоксально, но это может нам помочь в продвижении в ЕС: многие политики в ЕС очень боялись путинского шантажа и эскалации, теперь чего им бояться?

Война изменила все, и именно сейчас прекрасный момент открыть для нас ворота ЕС. Всем теперь понятно, где проходит граница Европы и Азии, а главное: почему украинцы по ментальности европейцы, а россияне – та же средневековая орда.

Для ЕС это, возможно, ключевой тест 21 века: быть сильным вместе с Украиной и смотреть в будущее или быть слабым, тянуть время и тянуть кота и конечно себя за хвост.

Именно этот выбор определит будущую судьбу Евросоюза, и я верю в нашу общую судьбу.

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