В то же время такие действия со стороны пропаганды Кремля будут иметь негативные последствия для россиян. Об этом рассказал крымскотатарский журналист и заместитель директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

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"Когда ты желаешь зла другому, тогда в могилу попадешь сам. Русские очень плохо закончат", – сказал Айдер Муждабаев.

Пропаганда пытается вызвать вражду

Журналист пояснил, что для России будет иметь негативные последствия негативное отношение к украинцам и крымским татарам в частности. По словам Муджабаева, для россиян единственным шансом, как они считают, является создание вражды между европейскими странами, чтобы мешать вступлению Украины в НАТО и Евросоюз.

Директор телеканала ATR отметил, что пропаганда пытается подкупать продажных журналистов и экспертов, которые будут призывать сдаться, ненавидеть крымских татар, распространять фейки о народах.

"Если им не помогать разрушать нашу страну, то ее невозможно разрушить. Главная задача – не давать российский нарратив проникать в головы людей. Мы должны максимально вычищать от этого абсурда головы граждан", – сказал Айдер Муждабаев.

Интервью с Айдером Муждабаевым: смотрите видео 24 канала

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