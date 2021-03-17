Для скандального дворца Путина снесли детский лагерь
Для того, чтобы построить знаменитый, скандальный дворец президента России Владимира Путина под Геленджиком, снесли детский лагерь. Он находился в селе Прасковеевка.
Источник:Проект
Лагерь существовал на той территории еще с 1968 года под названием "Золотая поляна". Тогда он был базой отдыха научно-исследовательского института, занимавшегося ядерным приборостроением. Уже в 2000-х годах его переименовали в "Золотую лозу".
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Лагерь превратили в дачу Путина
Никто не думал, что лагерь закроют. В 2011 году атомщики провели там ремонт и даже собирались начать строительство новых корпусов.
Первые слухи о строительстве дачи для Путина появились в 2009 – 2010 годах. По словам Софии Брагиной, которая в детстве приезжала в лагерь, сначала там появились виноградники, которые стали постоянно патрулировать.
Пляж лагеря / Фото из социальной сети "Золотой лозы"
Виноградники возле лагеря / Фото "Проект"
Один из вожатых лагеря поделился, что с 2013 – 2014 годов люди в форме начали останавливать у леса и детей, и вожатых. А преподавателя физической культуры, который был на утренней пробежке в лесу, задержали в 2017 году. Тогда его отвезли в правоохранительные органы, чтобы выяснить личность.
Последняя смена в лагере была в 2017 году
Последняя детская смена в "Золотой лозе" состоялась летом 2017 года. Тогда детям не объявили о сворачивании лагеря.
Базу выставили на продажу как непрофильный актив. Его продали 19 декабря 2017 года за 66 миллионов рублей компании "Лазурная ягода".
Один из строителей подтвердил, что территория, где находятся виноградник и шале, действительно связана с дворцом Путина. Объекты, на которых работают одни и те же бригады строителей, имеют свои названия:
- главный дворец – "нулевка";
- бывший детский лагерь – "пятнашка".
Для того, чтобы попасть работать на те объекты, необходимо пройти проверку в Федеральной службе охраны России. В то же время на сменах строителям запрещают пользоваться телефонами.
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