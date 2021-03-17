Для того, чтобы построить знаменитый, скандальный дворец президента России Владимира Путина под Геленджиком, снесли детский лагерь. Он находился в селе Прасковеевка.

Лагерь существовал на той территории еще с 1968 года под названием "Золотая поляна". Тогда он был базой отдыха научно-исследовательского института, занимавшегося ядерным приборостроением. Уже в 2000-х годах его переименовали в "Золотую лозу".

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Лагерь превратили в дачу Путина

Никто не думал, что лагерь закроют. В 2011 году атомщики провели там ремонт и даже собирались начать строительство новых корпусов.

Первые слухи о строительстве дачи для Путина появились в 2009 – 2010 годах. По словам Софии Брагиной, которая в детстве приезжала в лагерь, сначала там появились виноградники, которые стали постоянно патрулировать.



Пляж лагеря / Фото из социальной сети "Золотой лозы"



Виноградники возле лагеря / Фото "Проект"

Один из вожатых лагеря поделился, что с 2013 – 2014 годов люди в форме начали останавливать у леса и детей, и вожатых. А преподавателя физической культуры, который был на утренней пробежке в лесу, задержали в 2017 году. Тогда его отвезли в правоохранительные органы, чтобы выяснить личность.

Последняя смена в лагере была в 2017 году

Последняя детская смена в "Золотой лозе" состоялась летом 2017 года. Тогда детям не объявили о сворачивании лагеря.

Базу выставили на продажу как непрофильный актив. Его продали 19 декабря 2017 года за 66 миллионов рублей компании "Лазурная ягода".

Кстати! Сейчас ею владеют Геннадий Тимченко и сын Петра Колбина – Владимир Колбин.

Один из строителей подтвердил, что территория, где находятся виноградник и шале, действительно связана с дворцом Путина. Объекты, на которых работают одни и те же бригады строителей, имеют свои названия:

главный дворец – "нулевка";

бывший детский лагерь – "пятнашка".

Для того, чтобы попасть работать на те объекты, необходимо пройти проверку в Федеральной службе охраны России. В то же время на сменах строителям запрещают пользоваться телефонами.

Напомним! Фонд борьбы с коррупцией, руководителем которого является Алексей Навальный, 19 января опубликовал расследование об огромной по размерам и стоимости резиденции Владимира Путина.