Для того, щоб побудувати знаменитий, скандальний палац президента Росії Володимира Путіна під Генджеликом, знесли дитячий табір. Він знаходився у селі Прасковєєвка.

Табір існував на тій території ще з 1968 року під назвою "Золота поляна". Тоді він був базою відпочинку одного з науково-дослідного інституту, який займався ядерним приладобудуванням. Вже у 2000-х роках його перейменували в "Золоту лозу".

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Табір перетворили на дачу Путіна

Ніхто не думав, що табір закриють. У 2011 році атомники провели там ремонт і навіть збиралися розпочати будівництво нових корпусів.

Перші чутки про будівництво дачі для Путіна з'явились у 2009 – 2010 роках. За словами Софії Брагіної, яка в дитинстві приїжджала в табір, спочатку там з'явилися виноградники, які стали постійно патрулювати.



Пляж табору / Фото з соціальної мережі "Золотої лози"



Виноградники біля табору / Фото "Проект"

Один із вожатих табору поділився, що з 2013 – 2014 років люди у формі почали зупиняти біля лісу і дітей, і вожатих. А викладача фізичної культури, який був на ранковій пробіжці в лісі, затримали у 2017 році. Тоді його відвезли у правоохоронні органи, щоб з'ясувати особу.

Остання зміна в таборі була у 2017 році

Остання дитяча зміна в "Золотій лозі" відбулась влітку 2017 року. Тоді дітям не оголосили про згортання табору.

Базу виставили на продаж як непрофільний актив. Його продали 19 грудня 2017 року за 66 мільйонів рублів компанії "Лазурна ягода".

До речі! Наразі нею володіють Геннадій Тимченко і син Петра Колбіна – Володимир Колбін.

Один із будівельників підтвердив, що територія, де знаходяться виноградник і шале, справді пов'язана з палацом Путіна. Об'єкти, на яких працюють одні і ті апж бригади будівельників, мають свої назви:

головний палац – "нулівка";

колишній дитячий табір – "п'ятнашка".

Для того, щоб потрапити працювати на ті об'єкти, необхідно пройти перевірку у Федеральній службі охорони Росії. Водночас на змінах будівельникам забороняють користуватися телефонами.

Нагадаємо! Фонд боротьби з корупцією, керівником якого є Олексій Навальний, 19 січня опублікував розслідування про велетенську за розмірами та вартістю резиденцію Володимира Путіна.