Для Тирасполя это самоубийство, – военный обозреватель о провокациях в Приднестровье

Россия сейчас заставляет Приднестровье участвовать в войне против Украины так, как она заставляла это сделать Беларусь. Впрочем, для Тирасполя это может закончиться трагически.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный обозреватель Александр Коваленко. По его словам, если армия Беларуси смогла отстраниться от войны с Украиной, то в Приднестровье хуже ситуация, поскольку Тирасполь более зависим от Москвы.

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Москва давит на Приднестровье

Как отметил Коваленко, сейчас Москва давит на так называемую самопровозглашенную "Приднестровскую Молдавскую республику", чтобы через провокации катализировать ситуацию в Приднестровье, мол, якобы есть угроза от Украины. Такие провокации в перспективе могут завершиться тем, что кураторы потребуют от Тирасполя, чтобы он участвовал в войне.

На самом деле для Тирасполя – это самоубийство, потому что никакого эффективного действия в полномасштабном участии в войне не будет,

– заявил Коваленко.

Кроме того, Москва хочет как-то информационно оправдать заявления минобороны России, что необходимо проложить сухопутный коридор в Приднестровье. По мнению пропагандистов Кремля, он якобы нужен, поскольку там угнетают русскоязычное население, опять же фейк.

Возможные диверсии

Коваленко подчеркнул, что максимум, на который способно Приднестровье, – это использование своего диверсионного потенциала. К примеру, они могут пойти на диверсии на территории Одесской области и самой Одессы.

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К слову, в Центре противодействия дезинформации объяснили причины провокаций России на территории Приднестровья. Там выдвинули несколько вариантов, почему в так называемой псевдореспублике "ПМР" раздаются взрывы, а также объяснили, зачем это делает Россия.

Коваленко рассказал о провокациях в Приднестровье: смотрите видео