Они будут действовать совместно с Военно-воздушными силами Италии и Румынии. Об этом говорится 16 декабря на сайте Альянса.
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Истребители США прибыли в Румынию
Американские истребители F-15 прибыли в город Кимпия-Турзий, чтобы совершать полеты с уже находящимися в Румынии итальянскими Eurofighter, а также с румынскими Военно-воздушными силами с 18 по 22 декабря,
– говорится в сообщении.
Eurofighters Италии будут действовать в Румынии следующих 3 месяца. В Альянсе объяснили, что речь идет о планируемом развертывании, направленном на:
- обеспечение воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе;
- укрепление многонациональных отношений;
- а также улучшение оперативной совместимости между союзниками.
Кроме того, в Альянсе объяснили, что они с 2014 года предпринимают меры по обеспечению гарантий безопасности союзников на восточном фланге.
Последние данные о кораблях в Черном море
- В конце ноября 2021 года ракетный эсминец Военно-Морских сил США Arleigh Burke вошел в Черное море. Его цель – вместе с союзниками и партнерами из Альянса обеспечивать безопасность в регионе.
- В начале декабря 2021 года второй ракетный эсминец Штатов вошел в воды Румынии. Он находится в Черном море для обеспечения морской безопасности и региональной стабильности в регионе.
- 14 декабря в воды Черного моря вошел 31 корабль НАТО с начала года – французский фрегат "Орвень". Он также должен патрулировать ситуацию в регионе.
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