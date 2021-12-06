Цель визита – взаимодействие с союзниками и партнерами НАТО. Об этом 5 декабря сообщили на сайте Шестого флота Военно-морских сил США.

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В Румынию прибыл эсминец США

Управляемый ракетный эсминец класса Arleigh Burke (DDG 51) прибыл в Констанцу (в этом городе главный порт страны – 24 канал), Румыния, для запланированного посещения порта, 5 декабря,

– говорится в сообщении.

Капитан заявил, что это второй заход судна в порт с момента прибытия в Черное море 25 ноября. Перед этим, 26 – 28 ноября судно находилось в Болгарии.

"Находясь в Черном море, Арли Берк проводит регулярные операции для обеспечения морской безопасности и региональной стабильности", – говорится на сайте.

Кроме того, исполнительный директор Arleigh Burke Пит Флинн рассказал: "Нам действительно повезло иметь таких сильных союзников и партнеров по НАТО в Черном море".

Что известно об эсминце США в Черном море

Эсминец "Арли Берк" с августа 2021 года патрулировал Баренцево, Балтийское, Черное и Средиземное море. Именно они входят в зону ответственности Шестого флота Военно-морских сил США.

Известно, что "Арли Берк" является одним из четырех эсминцев Военно-морских сил США, базирующихся на военно-морской базе в Роте, Испания.

Они закреплены за командиром 65-й оперативной группы для поддержки комплексной противовоздушной обороны НАТО.

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