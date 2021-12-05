Мета візиту – взаємодія з союзниками і партнерами НАТО. Про це 5 грудня повідомили на сайті Шостого флоту Військово-морських сил США.

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У Румунію прибув есмінець США

Керований ракетний есмінець класу Arleigh Burke (DDG 51) прибув у Констанцу (у цьому місті головний порт країни – 24 канал), Румунія, для запланованого відвідування порту, 5 грудня,

– мовиться у повідомленні.

Капітан заявив, що це другий захід судна в порт з моменту прибуття в Чорне море 25 листопада. Перед цим, 26 – 28 листопада судно перебувало в Болгарії.

"Перебуваючи в Чорному морі, Арлі Берк проводить регулярні операції для забезпечення морської безпеки та регіональної стабільності", – мовиться на сайті.

Окрім того, виконавчий директор Arleigh Burke Піт Флінн розповів: "Нам справді пощастило мати таких сильних союзників і партнерів по НАТО в Чорному морі".

Що відомо про есмінець США у Чорному морі

Есмінець "Арлі Берк" з серпня 2021 року патрулював Баренцове, Балтійське, Чорне і Середземне море. Саме вони входять в зону відповідальності Шостого флоту Військово-морських сил США.

Відомо, що "Арлі Берк" є одним з чотирьох есмінців Військово-морських сил США, що базуються на військово-морській базі в Роті, що у Іспанії.

Вони закріплені за командиром 65-тої оперативної групи для підтримки комплексної протиповітряної оборони НАТО.

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