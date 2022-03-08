В самой компании отметили, что это обычно было бы продолжение праздничного уикенда, во время которого украинцев везли бы на отдых. Однако сейчас у поездов – гораздо более важное дело.
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Но это еще будет, а сейчас имеем еще более важную миссию: дорога жизни для тех, кто по железной дороге спасается от выстрелов над головой. И мы продолжаем спасать – надежно, вдохновенно, железно,
– заверили в компании.
Сообщения по основным станциям
Киев:
- 01:00 – "Интерсити+" Дарница – Харьков
- 01:56 – №16 Рахов – Харьков
- 04:02 – №002 Константиновка – Ивано-Франковск
- 04:21 – №260 Ворохта – Киев
- 06:23 – №114, 142 Львов – Лиман
- 07:00 – №722 Дарница – Харьков
- 07:00 – №732 Дарница – Днепр
- 08:00 – №705 Дарница – Львов
- 12:06 – №45 Ужгород – Лиман
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львов
- 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 – №55 Киев – Рахов
- 17:00 – №743 Киев – Львов
- 17:12 – №13 Киев – Солотвино
- 17:42 – №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 – №81 Киев – Ужгород
- 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 – №95 Киев – Рахов
- 20:05 – №29 Киев – Ужгород
- 20:12 – №49 Киев – Трускавец
- 20:21 – №59 Киев – Чоп
- 20:21 – №57 Киев – Ворохта
- 21:07 – №38 Киев – Запорожье
- 21:15 – №105 Киев – Одесса
- 21:22 – №97 Киев – Ковель
- 22:03 – №149 Полтава – Черновцы
- 22:10 – №17 Харьков – Ужгород
- 22:22 – №7 Киев – Черновцы
- 22:37 – №91 Киев – Львов
- 22:47 – №46 Ужгород – Лиман
- 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий
Харьков:
- 04:11 – №114, 142 Лиман – Львов
- 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
- 08:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 08:20 – №138 Хмельницкий – Лиман
- 09:15 – №090 Одесса – Лиман
- 09:40 – № 229/230 Харьков – Ужгород
- 10:30 – №796 Днепр – Бахмут
- 11:00 – № 207/208 Харьков – Львов
- 12:00 – № 239/240 Харьков – Тернополь
- 12:36 – №46 Лисичанск – Ужгород
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман
- 15:00 – №219 Харьков – Львов
- 15:09 – №17 Харьков – Ужгород
- 17:00 – №723 Харьков – Львов
- 19:27 – №796 Харьков – Днепр
- 20:15 – №021 Харьков – Трускавец
- 21:43 – №7 Харьков – Одесса
- 22:40 – №45 Ужгород – Лисичанск
- 22:46 – №090 Лисичанск – Одесса
Запорожье:
- 07:59 – №088 Ковель – Запорожье
- 07:59 – №086 Львов – Запорожье
- 08:16 – №38 Киев – Запорожье
- 12:20 – №223 Запорожье – Львов
- 14:00 – №227 Запорожье – Ковель
- 14:45 – №004 Запорожье – Ужгород
- 16:05 – №068 Запорожье – Львов
- 16:05 – №088 Запорожье – Ковель
- 21:38 – №038 Запорожье – Киев
- 22:26 – №070 Львов – Запорожье
Днепр
- 05:00 – №38 Киев – Запорожье
- 06:23 – №796 Днепр – Харьков
- 12:00 – №201 Днепр – Львов
- 14:00 – №732 Днепр – Львов
- 15:00 – №212 Днепр – Трускавец
- 16:39 – №6 Запорожье – Ужгород
В дополнение к графиковым сообщениям запланированы эвакуационные рейсы из
Кривого Рога:
- 10:30 – №915/916 Кривой Рог – Хелм
- 14:00 – №222/221 Кривой Рог – Львов
- 19:08 – №229/230 Кривой Рог – Ужгород
- 20:00 – №206/205 Кривой Рог – Чоп
Одессы:
- 22:32 – №238/237 Одесса – Ужгород
Эвакуационные электрички будут курсировать:
- на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
- из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
- из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Международные эвакуационные рейсы:
- №950 Львов – Хрубешув в 00:01;
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- №952 Львов – Хрубешув в 07:10;
- № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 908/907 Днепр – Хелм в 08:00
- № 7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;
- № 911/912 Днепр – Хелм в 10:30;
- № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19.55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
- №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
Со станции Чоп в станцию Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
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