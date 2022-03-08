У самій компанії зазначили, що це зазвичай було би продовження святкого вікенду, під час якого українців везли би на відпочинок. Проте зераз у потягів – набагато важливіша справа.

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Але це ще буде, а зараз маємо ще більш важливу місію: дорога життя для тих, хто залізницею рятується від пострілів над головою.І ми продовжуємо рятувати – надійно, натхненно, залізно,
– запевнили в компанії.

Сполучення по основних станціях

Київ:

  • 01:00 – "Інтерсіті+" Дарниця – Харків
  • 01:56 – №16 Рахів – Харків
  • 04:02 – №002 Костянтинівка – Івано-Франківськ
  • 04:21 – №260 Ворохта – Київ
  • 06:23 – №114, 142 Львів – Лиман
  • 07:00 – №722 Дарниця – Харків
  • 07:00 – №732 Дарниця – Дніпро
  • 08:00 – №705 Дарниця – Львів
  • 12:06 – №45 Ужгород – Лиман
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львів
  • 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
  • 14:25 – №769 Київ – Кам'янець-Подільський
  • 15:02 – №55 Київ – Рахів
  • 17:00 – №743 Київ – Львів
  • 17:12 – №13 Київ – Солотвино
  • 17:42 – №792 Київ – Кременчук
  • 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
  • 18:30 – №81 Київ – Ужгород
  • 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
  • 19:48 – №95 Київ – Рахів
  • 20:05 – №29 Київ – Ужгород
  • 20:12 – №49 Київ – Трускавець
  • 20:21 – №59 Київ - Чоп
  • 20:21 – №57 Київ – Ворохта
  • 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
  • 21:15 – №105 Київ – Одеса
  • 21:22 – №97 Київ – Ковель
  • 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
  • 22:10 – №17 Харків – Ужгород
  • 22:22 – №7 Київ – Чернівці
  • 22:37 – №91 Київ – Львів
  • 22:47 – №46 Ужгород – Лиман
  • 23:46 – №771 Київ – Хмельницький

Харків:

  • 04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
  • 07:15 – ІС+ Харків – Львів
  • 08:00 – ІС+ Харків – Львів
  • 08:20 – №138 Хмельницький – Лиман
  • 09:15 – №090 Одеса – Лиман
  • 09:40 – № 229/230 Харків – Ужгород
  • 10:30 – №796 Дніпро – Бахмут
  • 11:00 – № 207/208 Харків – Львов
  • 12:00 – № 239/240 Харків – Тернопіль
  • 12:36 – №46 Лисичанськ – Ужгород
  • 14:00 – ІС+ Харків – Львів
  • 14:39 – №114, 142 Львів - Лиман
  • 15:00 – №219 Харків – Львів
  • 15:09 – №17 Харків – Ужгород
  • 17:00 – №723 Харків – Львів
  • 19:27 – №796 Харків – Дніпро
  • 20:15 – №021 Харків – Трускавець
  • 21:43 – №7 Харків – Одеса
  • 22:40 – №45 Ужгород – Лисичанськ
  • 22:46 – №090 Лисичанськ – Одеса

Запоріжжя:

  • 07:59 – №088 Ковель – Запоріжжя
  • 07:59 – №086 Львів – Запоріжжя
  • 08:16 – №38 Київ – Запоріжжя
  • 12:20 – №223 Запоріжжя – Львів
  • 14:00 – №227 Запоріжжя – Ковель
  • 14:45 – №004 Запоріжжя – Ужгород
  • 16:05 – №068 Запоріжжя – Львів
  • 16:05 – №088 Запоріжжя – Ковель
  • 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
  • 22:26 – №070 Львів – Запоріжжя

Дніпро

  • 05:00 – №38 Київ – Запоріжжя
  • 06:23 – №796 Дніпро – Харків
  • 12:00 – №201 Дніпро – Львів
  • 14:00 – №732 Дніпро – Львів
  • 15:00 – №212 Дніпро – Трускавець
  • 16:39 – №6 Запоріжжя – Ужгород

На додачу до графікових сполучень заплановані евакуаційні рейси з
Кривого Рога:

  • 10:30 – №915/916 Кривий Ріг – Хелм
  • 14:00 – №222/221 Кривий Ріг – Львів
  • 19:08 – №229/230 Кривий Ріг – Ужгород
  • 20:00 – №206/205 Кривий Ріг – Чоп

Одеси:

  • 22:32 – №238/237 Одеса – Ужгород

Евакуаційні електрички курсуватимуть:

  • на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;
  • з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
  • з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Міжнародні евакуаційні рейси:

  • № 950 Львів – Хрубешув о 00:01;
  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • № 952 Львів – Хрубешув о 07:10;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 908/907 Дніпро – Хелм о 08:00
  • № 7614/7615 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;
  • № 911/912 Дніпро – Хелм о 10:30;
  • № 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
  • № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

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