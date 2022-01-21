Об этом рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. Он отметил, что пока еще не решили, можно ли предлагать эту разработку военным – мессенджер нужно проверить на уровень защищенности.

К теме Минобороны направило на согласование новую редакцию приказа о воинском учете женщин

Чем сейчас пользуются военные

Щиголь отметил, что нельзя говорить о защищенности различных приложений, информация где-то сохраняется определенное время. Если человек – хранитель гостайны, он должен ограничить использование приложений.

Пока для украинских военных есть альтернатива – швейцарская программа Threema, которой пользуется и сама армия Швейцарии. Этот мессенджер отвечает нормам Евросоюза относительно сохранения данных.

Нельзя общаться в популярных мессенджерах

Военнослужащих призвали не пользоваться мессенджерами в зоне боевых действий еще в 2018 году. Тогда в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины объяснили, что серверы Telegram и Viber расположены в России, а WhatsApp и Skype – в США. Соответственно, у стран есть все данные.

К слову. В Viber заявили, что данные украинских пользователей хранятся в Amazon Web Services с соблюдением безопасности, а не на серверах компании в России.

Кибератака на Украине: последние новости

В начале 2022 года произошла масштабная кибератака на украинские правительственные сайты. Все указывает на то, что это дело рук России.

Владимир Зеленский заявил, что эта кибератака не была последней.

В США уже пригрозили России, что получат "то же самое", если будут осуществлять кибератаки в дальнейшем.

Важно – за кибератакой на Украину стоит Россия: смотрите видео