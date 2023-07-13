Для всех подписчиков сервиса: самый ожидаемый фильм Marvel доступен на SWEET․TV

"Стражи Галактики 3" Джеймса Анна – один из самых ожидаемых фильмов Marvel, на который киностудия возлагала большие надежды. Фильм заработал 48,2 миллиона долларов только за первый день. Также фильм показал лучший результат среди всех сиквелов Marvel по результатам второго уик-энда.

Хотя это 32 фильм киновселенной, именно он стал лидером по количеству гримировочных средств, использованных в одной ленте: 23 000 разных накладок, масок и т.п. для 1000+ актеров. Впечатляет. Более того, Джеймс Ганн, когда создавал фантастические миры этой ленты, вдохновлялся темной научно-фантастической историей Герберта Уэллса "Остров доктора Моро", информирует 24 Канал. А еще в ленте много намеков наподобие историй Звездного Рыцаря и Ракеты.

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Неудивительно, что издание The Independent назвало этот фильм "лучшим фильмом Marvel за последние годы". А на сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг от зрителей 94%. Рецензии отмечают, что фильм является хорошим завершением трилогии, который может "слишком сильно затронуть сердечные струны". Так что без сомнений, этот фильм достоин внимания.

Следует отметить, что SWEET.TV имеет полную коллекцию фильмов киновселенной Marvel на украинском, включая последние премьеры: "Человек-муравей и Оса: Квантомания", "Черная пантера: Ваканда навсегда". В подписке здесь также можно посмотреть ленты о Человеке-пауке с Тоби Магвайром и Эндрю Гарфилдом. Еще добавим, что среди лидеров просмотра остаются "Аватар: Путь воды", покоривший зрителей своей историей. И лента "Подземелья и драконы: Честь воров" – самая ожидаемая фэнтезийная история лета.



Самый ожидаемый фильм Marvel "Стражи Галактики 3" доступен на сервисе / Фото SWEET.TV

Премьеры регулярно появляются на сервисе. Но как и когда они переходят к подписке? Рассказываем дальше.

Как фильмы переходят из категории платных лент в подписку: сроки и особенности

В мире кинопроката существует 3 этапа "жизни" ленты:

собственно прокат,

цифровая продажа,

перемещение в подписку.

Именно на последнем этапе зритель может смотреть тот или иной фильм без доплаты.

Первые три (а иногда и четыре) года после релиза мейджоры, крупные кинопроизводители, продают фильмы разным сервисам на эксклюзивных правах. Поэтому контент может появляться на несколько месяцев в одном сервисе, затем исчезнуть, чтобы появиться уже на другой платформе. То есть не надо считать, что сервис вдруг скрывает киноконтент, – сервис просто соблюдает требования договора,

– объясняет Юрий Поворозник.

Через 3 – 4 года после премьеры, и этот срок зависит от студии, фильм переходит в библиотеку и становится доступным всем игрокам рынка. Хотя это касается далеко не всех фильмов. Отдельные ленты, чтобы повысить их ценность, студии намеренно не отдают на продажу. Переход фильма к подписке производится исключительно по условиям договора – сервис не может самостоятельно этого сделать.

Но чтобы увидеть фильм в подписке, не нужно ждать 3 – 4 года. Первое окно, когда премьера может оказаться в подписке SWEET.TV, – это через 6 – 9 месяцев после релиза на сервисе. Затем, согласно договору, фильм снова переходит в категорию платных релизов, и в течение следующих 2 – 3 лет еще несколько раз оказывается в подписке. Это всеобщий принцип. Однако есть случаи, когда правообладатели запрещают переход фильмов к подписке, даже если фильм вышел 20+ лет назад.

Что касается локальных фильмов, то здесь все гораздо проще. Благодаря прямому контакту со студиями-производителями фильмов можно максимально сократить время от кинорелиза до попадания в подписку. Мы в SWEET.TV делаем все, чтобы отечественные премьеры быстро пополняли нашу подписку,

– рассказывают представители компании.

Каждый новый зритель может протестировать онлайн кинотеатр бесплатно. Для этого нужно просто зарегистрироваться, и даже карты добавлять не нужно. Среди преимуществ:

7 дней бесплатного доступа,

5 устройств – одна цена,

телеканалы и фильмы онлайн в хорошем качестве.

ТОП-3 причины, почему зрители смотрят фильмы в сервисе SWEET.TV

Причина №1. 10000+ фильмов, мультиков, сериалов по подписке, премьер

Премьеры в сервисе появляются спустя почти 3 месяца после показа в кинотеатре. А просмотр фильма по принципу "когда удобно и там где удобно" дает возможность зрителям чувствовать себя безопасно в условиях, в которых мы живем.

Причина №2. Премьеры без рекламы

Это касается не только нового кино, а всего кинозала: фильмов, сериалов, мультфильмов; новых и любимых лент. Это преимущество даже кинотеатрам.

Причина №3. Онлайн и оффлайн-просмотр

Фильмы можно скачать в приложении и посмотреть даже там, где нет интернета. Этой функцией часто пользуются родители, чтобы загрузить мультики и детские фильмы для своих детей и включить их при необходимости. Также этой функцией пользуются те, кто собирается в поездку.

Благодаря SWEET.TV премьеры стали еще ближе к зрителям, и их просмотр еще удобнее. Так что хорошего просмотра!