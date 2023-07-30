Предложили свои модели полуботинков для испытания военнослужащими более 10 украинских фирм. И первый этап испытаний обуви на удобство и комфорт уже завершился.

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На каком этапе создание новой обуви

После этого этапа военные предоставили свои отзывы о новинке, которые анализируют офицеры Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Они прорабатывают техническую спецификацию к таким "тактическим кроссовкам" и во время работы учитывают рекомендации и предложения военнослужащих.

Далее планируется утверждение образца-эталона, по которому впоследствии могут заказывать новые партии обуви. Как отметили в Минобороны, после этого этапа ВСУ и Государственная специальная служба транспорта получат либо новый вид обуви, либо усовершенствование существующих моделей для использования в своей работе.

Запустили в серийное производство первый украинский разведывательный БпАК Sirko

Недавно стало известно, что первый украинский разведывательный беспилотный авиационный комплекс Sirko, разработанный харьковскими инженерами, запустили в серийное производство. При этом удалось наладить связи с иностранными производителями необходимых комплектующих.

Наконец-то можем сказать, что серийное производство мы уже запустили. И сейчас оно идет,

– рассказали в компании-производителе.

Этот БПАК уже опробовали украинские военные в Херсонской, Николаевской областях и Купянском направлении. Им в течение июня отгрузили около сотни комплексов, благодаря чему разработчики собрали отзывы об их практическом использовании. Это, в свою очередь, позволяет модернизировать беспилотный комплекс.

Более того, уже идет работа и над второй версией разведывательного беспилотника, а также компания продолжает разрабатывать его ударную версию. Однако поскольку сегодня о государственной закупке комплексов речь не идет, то их закупают для военных за волонтерские средства.