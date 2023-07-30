Запропонували свої моделі напівчеревиків для випробування військовослужбовцями понад 10 українських фірм. І перший етап випробувань взуття на зручність та комфорт вже завершилися.

Варте уваги Україна може стати найбільшим виробником зброї в Європі: які досягнення в Мінстратегпром

На якому етапі створення нового взуття

Після цього етапу військові надали свої відгуки про новинку, які аналізують офіцери Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Вони опрацьовують технічну специфікацію до таких "тактичних кросівок" і під час роботи враховують рекомендації та пропозиції військовослужбовців.

Далі планується затвердження зразка-еталону, за яким згодом можуть замовляти нові партії взуття. Як зазначили в Міноборони, після цього етапу ЗСУ та Державна спеціальна служба транспорту отримають або новий вид взуття, або вдосконалення моделей, що існують, для використання у своїй роботі.

Запустили в серійне виробництво перший український розвідувальний БпАК Sirko

Нещодавно стало відомо, що перший український розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс Sirko, який розробили харківські інженери, запустили у серійне виробництво. При цьому вдалося налагодити зв'язки з іноземними виробниками потрібних комплектуючих.

Нарешті можемо сказати, що серійне виробництво ми вже запустили. І зараз воно триває,

– розповіли у компанії-виробнику.

Цей БпАК уже випробували українські військові на Херсонщині, Миколаївщині та Куп’янському напрямку. Їм протягом червня відвантажили майже сотню комплексів, завдяки чому розробники зібрали відгуки про їхнє практичне використання. Це, своєю чергою, дозволяє модернізовувати безпілотний комплекс.

Ба більше, уже триває робота й над другою версією розвідувального безпілотника, а також компанія продовжує розробляти його ударну версію. Однак оскільки сьогодні про державну закупівлю комплексів ще не йдеться, то їх закуповують для військових за волонтерські кошти.