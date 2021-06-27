Для выхода на пенсию в 60 нужно будет 35 лет стажа, – Лазебная

Чтобы в Украине выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь 35 лет стажа. Такая норма начнет действовать с 2028 года.

Если бы у человека была накопительная система, то в 60 лет наступает пенсионный возраст. Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

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Пенсионный возраст тогда можно рассчитать по собственному накопительному счету.

Зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма – 35 лет стажа, если ты хочешь уйти в 60,

– сказала министр.

Какой сейчас нужен стаж для выхода на пенсию

Сейчас право на назначение пенсии после 60 лет имеют люди, у которых не меньше 28 лет страхового стажа.

Какой будет минимальная пенсия

В Минсоцполитики спрогнозировали, что минимальная пенсия в Украине может составлять 3,5 тысячи гривен. В частности, это может произойти уже с марта 2022 года.

Однако все будет зависеть от установленного прожиточного минимума.