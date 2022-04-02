Однако мэр Херсона Игорь Колыхаев сказал, что впервые за долгое время есть хорошие новости. Он сообщил, что для захваченной Херсонской области собрали необходимый гуманитарный груз, который уже дошел до Николаева и ждет доставку в Херсон.

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Спасибо всем, кто не забывает о нас и всеми силами пытается помочь. В такие сложные времена отчетливо видны поступки каждого. Наша сила – в дружеской поддержке тех, у кого Херсон бьется в сердце,
– написал Колыхаев.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины освободили 11 населенных пунктов Херсонской области.

В частности, бойцы 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Юг", освободили от оккупантов населенные пункты в Херсонской области:

  • Нововоронцовку;
  • Малую Шестерню;
  • Новогригоровка;
  • Тополиное;
  • Князевку;
  • Красновку;
  • Свободное;
  • Каменку;
  • Пригорье;
  • Кочубеевку;
  • Орлово.

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