Однако мэр Херсона Игорь Колыхаев сказал, что впервые за долгое время есть хорошие новости. Он сообщил, что для захваченной Херсонской области собрали необходимый гуманитарный груз, который уже дошел до Николаева и ждет доставку в Херсон.
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Спасибо всем, кто не забывает о нас и всеми силами пытается помочь. В такие сложные времена отчетливо видны поступки каждого. Наша сила – в дружеской поддержке тех, у кого Херсон бьется в сердце,
– написал Колыхаев.
Напомним, что Вооруженные Силы Украины освободили 11 населенных пунктов Херсонской области.
В частности, бойцы 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Юг", освободили от оккупантов населенные пункты в Херсонской области:
- Нововоронцовку;
- Малую Шестерню;
- Новогригоровка;
- Тополиное;
- Князевку;
- Красновку;
- Свободное;
- Каменку;
- Пригорье;
- Кочубеевку;
- Орлово.
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