Проте мер Херсона Ігор Колихаєв сказав, що вперше за довгий час є хороші новини. Він повідомив, що для захопленої Херсонщини зібрали необхідний гуманітарний вантаж, який вже дійшов до Миколаєва та чекає на доставку до Херсона.

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Дякуємо всім, хто не забуває про нас і всіма силами намагається допомогти. У такі складні часи виразно видно вчинки кожного. Наша сила – у дружній підтримці тих, у кого Херсон б'ється в серці,

– написав Колихаєв.

Нагадаємо, що Збройні Сили України визволили 11 населених пунктів на Херсонщині.

Зокрема бійці 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь", визволили від окупантів населені пункти на Херсонщині:

Нововоронцовку;

Малу Шестерню;

Новогригорівку;

Тополине;

Князівку;

Краснівку;

Свободне;

Кам'янку;

Пригір'я;

Кочубєївку;

Орлове.

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