По словам заместителя министра внутренних дел Мэри Акопян, это является ментальным прорывом. По ее словам, женщины уже тестируют первые бронежилеты.

К теме Сквозь стены стереотипов: в Украине перестали молчать о женщинах в армии

"Есть много организационных и функциональных вещей, которые нужно перестроить в системе с учетом особенностей и потребностей женщин на службе. Чтобы обеспечить девушкам из Национальной гвардии Украины комфорт и защиту во время несения службы, для них был разработан бронежилет", – сообщила Акопян.

Кто тестирует бронежилет

В Нацгвардии информируют, что аналогов таких бронежилетов нет даже в странах НАТО. Экземпляры уже тестируют военнослужащие Киевского гарнизона. Они получили спецодежду от производителя.

Особенности бронежилета для женщин: смотрите видео