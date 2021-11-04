Законодательство и взгляды общества прогрессируют. Однако до сих пор остаются пробелы, которые препятствуют женщинам, а иногда и мужчинам, в полной мере реализовать свои права.

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Тематическое мероприятие о женщинах-военных

Во время форума "Армия, построенная на доверии" обсуждали, как сделать службу безопасной. Мероприятие организовали при содействии командования Сухопутных войск.

Заметьте! Основная цель встречи заключалась в том, чтобы вынести на всеобщее обозрение проблемы, с которыми сталкиваются тысячи женщин в Вооруженных силах Украины.

На пути в НАТО в украинских Вооруженных силах должна быть армия, где военные могут защищать страну и сами быть защищенными. Об этом в один голос убеждали участники форума. Военнослужащие, эксперты, международные партнеры и чиновники подтвердили, что женщины и мужчины, которые защищают Украину, должны чувствовать себя безопасно.

Мы должны одинаково уважительно относиться к природе и мужчины, и женщины. Дать любому человеку, независимо от пола, возможность реализовать себя и занять то место, которое он хочет в этой жизни. Анна Маляр Заместитель министра обороны Украины

Сухопутные войска-организаторы мероприятия

Это первый форум по вопросам гендерного равенства в украинской армии. Одним из организаторов мероприятия выступило командование Сухопутных войск, как самого многочисленного вида Вооруженных сил.

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Наталья Калмыкова отметила, что это первый форум, который проводят Вооруженные силы. Это был форум от военных и для военных.

Наша цель была не то чтобы продемонстрировать, а обсудить вопрос, который является очень непростым в обществе и непростым для нас,

– добавила она.

Длительное время Сухопутные войска оставались едва ли не самым консервативным видом Вооруженных сил. Сейчас же они активно развиваются, реформируются и расширяют партнерство.

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"Вооруженные силы и Министерство обороны сейчас показывают, что мы не боимся открыто говорить о проблемах, которые у нас есть.

К дискуссиям, кроме чиновников и военных, присоединились:

народные депутаты;

общественные активисты;

советники командующих по гендерным вопросам;

международные партнеры из ООН и НАТО.

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"Я работаю над вопросами дискриминации и сексуальных домогательств в военных структурах. С партнерами и коллегами мы обсуждаем, как сделать вооруженные силы лучшим местом для мужчин и женщин", – рассказал Чарльз Корриво – советник по вопросам женщин, мира и безопасности в офисе связи НАТО в Киеве.

Украину с 2014 года тоже защищают женщины

Сейчас в украинских Вооруженных силах служат более 31 тысячи женщин. Это почти 22,5 процента от всего войска.

Обратите внимание! Еще более 5 лет назад женщины в армии вообще не имели права занимать офицерские должности. Они были уравнены в правах с мужчинами на законодательном уровне только в 2018 году.

Теперь женщины имеют не только равный доступ к должностям и воинским званиям, но и несут одинаковую ответственность при исполнении обязанностей. Это позволяет им реализоваться и раскрыть свои возможности.

Женщины сами это инициировали в 2014 году, когда начались военные действия. Тогда был большой наплыв в Вооруженные силы. Мы увидели, что на равных защищают государство и женщины, и мужчины. Анна Маляр Заместитель министра обороны

У женщин есть препятствия в карьере

Несмотря на немалое количество женщин в армии, они до сих пор имеют препятствия в карьерном росте. Командующий войсками оперативного командования "Север" Виктор Николюк констатировал, что до сих пор существует стереотип, что женщина, если не говорить категорически, имеет меньше возможностей и менее стоящая, чем мужчина.

Это в корне неправильно. Этот стереотип необходимо менять,

– отметил Николюк.

Эксперты отмечают, что есть 3 основные проблемы в секторе безопасности и обороны:

устоявшиеся стереотипы;

неподготовленность инфраструктуры;

неготовность к переменам самих женщин.

Стереотипы, царящие в обществе, не усиливают ни женщин, ни мужчин. Оставляют нас в тех традиционных вещах и пределах мышления и деятельности, которые мы как раз и пытаемся изменить. Речь идет о евроинтеграции, присоединении к НАТО, обеспечении равных прав и возможностей и гендерной политике.

Екатерина Левченко Уполномоченная по вопросам гендерной политики

Одна из тем – домогательства на работе

Участники форума едва ли не впервые затронули те проблемы, которые в Вооруженных силах ранее не выносили на широкую общественность. Например, подполковник Ольга Деркач 2 года назад решилась рассказать о непристойных знаках внимания со стороны своего руководителя, которые длились несколько лет.

Справка. Подполковник возглавляет отдел финансового обеспечения в Черниговском территориальном центре комплектования и соцподдержки. Это бывший военкомат.

"Я не верила вообще, что что-то может быть. Я думала что мне придется либо уволиться, либо перевестись и что это уже крах всего", – поделилась она.



В ВСУ был скандал с домогательством / Коллаж 24 канала

Женщина провела 3 недели в реанимации военного госпиталя с высоким давлением из-за полученного стресса. Об этом рассказала врачам, а те уже написали докладную и начали служебную проверку.

Я поняла, что изменились времена, ситуация и отношение к этой проблеме. В моей ситуации уже возможны какие-то сдвиги. Ольга Деркач Подполковник

Ее дело до сих пор в суде. Экс-начальник со службы уволился и своей вины не признает. Однако, по словам экспертов, этот прецедент важен, ведь о подобных случаях нужно говорить постоянно и громко. Армии следует признать, что такая проблема существует, а соответственно и реагировать.

Проблемы насилия, унижения достоинства – это проблемы, которые нельзя замалчивать. Их нужно искоренять, причем более строгими методами, чем существуют сегодня,

– сказал командующий войск ОК "Север".

НАТО предотвращает домогательства в армии

Эффективные механизмы, как предотвратить и противодействовать случаям сексуального домогательства в армии, уже внедрены в странах НАТО. Однако в Украине пока на стадии разработки.

Механизм реагирования на сексуальные домогательства разрабатывается уже полгода. Он почти на выходе, то есть скоро будем отправлять на внутреннее согласование. Виктория Арнаутова Советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам

Участники форума убеждены, что важно прежде всего повышать осведомленность общества о гендерном равенстве. Лишь так можно развить умение распознавать сексуальные домогательства, противодействовать им и бороться с последствиями.

"Самое главное, по-моему, это просвещение. Мы должны работать с молодежью над просвещением. Это также очень важная тема и для женщин, и для всех остальных", – подчеркнула заместитель председателя общественной лиги "Украина – НАТО" Оксана Григорьева.

Гендер не является на первом плане

Эксперты отмечают, что гендерное равенство – это не о количестве, а о разнообразии. В профессиональной армии на первом месте профессионализм и психологические навыки человека.

Это оценка характеристики как человека, а также анализ деловых навыков как командира. Виктор Николюк Командующий войск ОК "Север"

Гендерный подход демонстрирует, что подразделения, где в составе есть и мужчины, и женщины – более эффективны благодаря обмену опытом, знаниями и навыками. Прежде всего равенство заключается в том, чтобы иметь право выбора и возможность его реализовать. Безразлично, мужчина ты или женщина.

Равенство возможностей – это значительно шире, чем просто назначение на должности. Равенство возможностей – это если я реализовываю себя так, как того хочу,

– акцентировала вице-министр обороны.

В Вооруженных силах Украины уже есть советники командующего по гендерным вопросам. Они выслушивают проблемы и предложения военных и информируют о них армейских руководителей. Невоенная специальность позволяет им быть беспристрастными, незаангажированными и объективными.

Например, сейчас есть сержант, отвечающий практически за обучение всего сержантского состава за карьеру. Так же и гендерный советник отслеживает прежде всего женщин, находящихся на пути карьерного роста. Виктор Николюк Командующий войск ОК "Север"

Альянс поддерживает гендерные принципы

Государства альянса пытаются устранить препятствия на пути к участию женщин во всех областях жизни. Это отметила во время своего выступления директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.

При этом в Альянсе придерживаются 3 ключевых принципов:

интеграции;

широкого привлечения;

этичности.

Гендерное равенство является неотъемлемой составляющей любой деятельности политических, гражданских и военных структур НАТО. Альянс стремится увеличить участие женщин в выполнении любых задач и на всех уровнях. Более того, несет ответственность за полное соблюдение самых высоких норм поведения и прав человека в Вооруженных силах.

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Тиана Трент – яркий пример военной

В армии США есть первая темнокожая женщина, возглавляющая отряд зенитчиков. Речь идет о Тиане Трент. Она бредила службой в войске с детства, ведь имела в семье достойный пример. Мать женщины – тоже военнослужащая.

Я пошла в армию, потому что так поступила моя мать. Я стремилась быть похожей на нее. Она самая скромная и самая трудолюбивая женщина на этой планете,

– сказала она.

Женщины в странах НАТО могут занимать и любые военные должности, для них открыт путь к карьерной лестнице в секторе обороны. Более того, женщины способны играть роль лидеров в урегулировании конфликтов.



Тиана Трент успешная зенитчица / Фото пресс-служба НАТО

Достижение гендерного равенства во всех сферах – один из приоритетов НАТО. Альянс расширяет участие женщин на всех уровнях.

Лучший способ защитить нашу безопасность и жизнь – это объединиться. И использовать все таланты, которые может предложить наше общество. Потому что мы все знаем, что гендерное равенство – это не только правильная, но и разумная вещь. Йенс Столтенберг Генсекретарь НАТО

В НАТО создали Комитет по гендерным перспективам, чтобы обеспечить равенство между женщинами и мужчинами во всех областях жизни. Также введена должность спецпредставителя Генерального секретаря по вопросам женщин, мира и безопасности. "Мы постепенно увеличиваем количество женщин на военных, а также на политических руководящих должностях", – пояснил он.

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Украина перенимает опыт НАТО

НАТО помогает достичь гендерного равенства в Украине. Представители альянса регулярно проводят консультации с украинским правительством. Вопросы обеспечения равных прав для женщин и мужчин очерченное и в ежегодной национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО.

Каждый человек, который не знает, что у него есть права, наконец об этом услышал. Равенство закреплено законодательно, что есть не просто волонтерские структуры, которые готовы всегда помочь в таких ситуациях. На сегодня и государство уже идет огромным шагом вперед к внедрению равенства и между мужчинами и женщинами. Анна Маляр Заместитель министра обороны

Гендерное равенство – это не про особые права женщин и мужчин. Речь идет об отсутствии барьеров, одинаковых возможностях и взаимоуважении.