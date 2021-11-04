Законодавство й погляди суспільства прогресують. Проте досі залишаються прогалини, які перешкоджають жінкам, а подекуди й чоловікам, повною мірою реалізувати свої права.

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Тематичний захід про жінок-військових

Під час форуму "Армія, побудована на довірі" обговорювали, як зробити службу безпечною. Захід організували за сприяння командування Сухопутних військ.

Зауважте! Основна мета зустрічі полягала в тому, щоб винести на загал проблеми, з якими стикаються тисячі жінок у Збройних силах України.

На шляху до НАТО в українських Збройних силах має бути армія, де військові можуть захищати країну і самі бути захищеними. Про це в один голос переконували учасники форуму. Військовослужбовці, експерти, міжнародні партнери та урядовці підтвердили, що жінки й чоловіки, які захищають Україну, мають почуватися безпечно.

Ми маємо однаково шанобливо ставитися до природи і чоловіка, і жінки. Дати будь-якій людині, незалежно від статі, можливість реалізувати себе і посісти те місце, яке вона хоче у цьому житті. Ганна Маляр Заступниця міністра оборони України

Сухопутні війська – організатори заходу

Це перший форум із питань гендерної рівності в українській армії. Одним з організаторів заходу виступило Командування Сухопутних військ, як найчисленнішого виду Збройних сил.

Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ України Наталія Калмикова зауважила, що це перший форум, який проводять Збройні сили. Це був форум від військових і для військових.

Наша мета була не те щоб продемонструвати, а обговорити питання, яке є дуже непростим у суспільстві й непростим для нас,

– додала вона.

Тривалий час Сухопутні війська залишалися чи не найбільш консервативним видом Збройних сил. Нині ж вони активно розбудовуються, реформуються та розширюють партнерство.

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"Збройні сили та Міністерство оборони зараз показують, що ми не боїмось відкрито говорити про проблеми, які у нас є. Вони фактично такі ж, як і в усьому іншому суспільстві", – наголосила віцеміністерка оборони.

До дискусій, окрім урядовців і військових, долучилися:

народні депутати;

громадські активісти;

радники командувачів із гендерних питань;

міжнародні партнери з ООН та НАТО.

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"Я працюю над питаннями дискримінації та сексуальних домагань у військових структурах. З партнерами та колегами ми обговорюємо, як зробити Збройні сили кращим місцем для чоловіків та жінок", – розповів Чарльз Корріво – радник із питань жінок, миру та безпеки в Офісі зв'язку НАТО у Києві.

Україну з 2014 року теж боронять жінки

Нині в українських Збройних силах служать більш ніж 31 тисяча жінок. Це майже 22,5 відсотка від усього війська.

Зверніть увагу! Ще понад 5 років тому жінки в армії взагалі не мали права обіймати офіцерські посади. Вони були зрівняні у правах із чоловіками на законодавчому рівні тільки 2018 року.

Тепер жінки мають не лише рівний доступ до посад і військових звань, а й несуть однакову відповідальність під час виконання обов'язків. Це дозволяє їм реалізуватися й розкрити свої можливості.

Жінки самі це ініціювали у 2014 році, коли почалися військові дії. Тоді був великий наплив до Збройних сил. Ми побачили, що на рівних боронять державу і жінки, і чоловіки. Ганна Маляр Заступниця міністра оборони

Жінки мають перешкоди у кар'єрі

Попри чималу кількість жінок у війську, вони досі мають перешкоди у кар'єрному зростанні. Командувач військ оперативного командування "Північ" Віктор Ніколюк констатував, що досі існує стереотип, що жінка, якщо не казати категорично, має менше можливостей і менш вартісна, аніж чоловік.

Це в корінні неправильно. Цей стереотип необхідно змінювати,

– відмітив Ніколюк.

Експерти наголошують, що є 3 основні проблеми в секторі безпеки й оборони:

усталені стереотипи;

непідготовленість інфраструктури;

неготовність до змін самих жінок.

Стереотипи, які панують у суспільстві, не посилюють ані жінок, ані чоловіків. Залишають нас у тих традиційних речах і межах мислення та діяльності, які ми якраз і намагаємося змінити. Мовиться про євроінтеграцію, приєднання до НАТО, забезпечення рівних прав і можливостей та гендерну політику. Катерина Левченко Уповноважена з питань гендерної політики

Одна з тем – домагання на роботі

Учасники форуму чи не вперше порушили ті проблеми, які у Збройних силах раніше не виносили на широкий загал. Наприклад, підполковниця Ольга Деркач 2 роки тому наважилася розповісти про непристойні знаки уваги з боку свого керівника, які тривали кілька років.

Довідка. Підполковниця очолює відділ фінансового забезпечення у Чернігівському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки. Це колишній військкомат.

"Я не вірила взагалі, що щось може бути. Я думала що мені доведеться або звільнитися, або перевестися і що це вже крах усього", – поділилась вона.



У ЗСУ був скандал із домаганням / Колаж 24 каналу

Жінка провела 3 тижні у реанімації військового шпиталю з високим тиском через отриманий стрес. Про це розповіла лікарям, а ті вже написали доповідну і розпочали службову перевірку.

Я зрозуміла, що змінилися часи, ситуація та ставлення до цієї проблеми. У моїй ситуації вже можливі якісь зрушення. Ольга Деркач Підполковниця

Її справа й досі у суді. Ексначальник зі служби звільнився та своєї провини не визнає. Проте, за словами експертів, цей прецедент важливий, адже про подібні випадки потрібно говорити постійно і вголос. Армії слід визнати, що така проблема існує, а відповідно й реагувати.

Проблеми насильства, приниження гідності – це проблеми, які не можна замовчувати. Їх потрібно викорінювати, причому суворішими методами, аніж такі, що існують сьогодні,

– сказав командувач військ ОК "Північ".

НАТО запобігає домаганням у війську

Ефективні механізми, як запобігти та протидіяти випадкам сексуального домагання у війську, уже впроваджені у країнах НАТО. Натомість в Україні поки що на стадії розробки.

Механізм реагування на сексуальні домагання розробляється вже пів року. Він майже на виході, тобто скоро будемо відправляти на внутрішнє погодження. Вікторія Арнаутова Радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань

Учасники форуму переконані, що важливо насамперед підвищувати обізнаність суспільства щодо гендерної рівності. Лише так можна розвинути вміння розпізнавати сексуальні домагання, протидіяти їм і боротися з наслідками.

"Найголовніше, як на мене, це просвіта. Ми маємо працювати з молоддю над просвітою. Це також дуже важлива тема і для жінок, і для всіх інших", – наголосила віцеголова громадської ліги "Україна – НАТО" Оксана Григор'єва.

Гендер не є на першому плані

Експерти наголошують, що гендерна рівність – це не про кількість, а про різноманіття. У професійній армії на першому місці є професіоналізм і психологічні навички людини.

Це оцінювання характеристики як людини, а також аналіз ділових навичок як командира. Віктор Ніколюк Командувач військ ОК "Північ"

Гендерний підхід демонструє, що підрозділи, де у складі є і чоловіки, і жінками – ефективніші завдяки обміну досвідом, знаннями й навичками. Насамперед рівність полягає у тому, щоб мати право вибору та можливість його реалізувати. Байдуже, чоловік ти чи жінка.

Рівність можливостей – це значно ширше, аніж просто призначення на посади. Рівність можливостей – це якщо я реалізовую себе так, як того хочу,

– акцентувала віцеміністерка оборони.

У Збройних силах України вже є радники командувача з гендерних питань. Вони вислуховують проблеми та пропозиції військових та інформують про них армійських керівників. Невійськовий фах дозволяє їм бути неупередженими, незаангажованими й об'єктивними.

Наприклад, зараз є сержант, який відповідає практично за навчання всього сержантського складу за кар'єру. Так само і гендерний радник відстежує насамперед жінок, які перебувають на шляху кар'єрного зростання. Віктор Ніколюк Командувач військ ОК "Північ"

Альянс має гендерні принципи

Держави Альянсу намагаються усунути перешкоди на шляху до участі жінок в усіх галузях життя. На цьому наголосила під час свого виступу директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне.

При цьому в Альянсі дотримуються 3 ключових принципів:

інтеграції;

найширшого залучення;

етичності.

Гендерна рівність є невіддільною складовою будь-якої діяльності політичних, цивільних та військових структур НАТО. Альянс прагне збільшити участь жінок у виконанні будь-яких завдань і на всіх рівнях. Ба більше, несе відповідальність за повне дотримання найвищих норм поведінки та прав людини у збройних силах.

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Тіана Трент – яскравий приклад військової

В армії США є перша темношкіра жінка, яка очолює загін зенітників. Мовиться про Тіану Трент. Вона марила службою у війську з дитинства, адже мала у родині гідний приклад. Мати жінки – теж військовослужбовиця.

Я пішла в армію, тому що так вчинила моя мати. Я прагнула бути схожою на неї. Вона найвідповідальніша, скромна та найпрацьовитіша жінка на цій планеті,

– сказала вона.

Жінки у країнах НАТО можуть обіймати й будь-які військові посади, для них відкритий шлях до кар'єрних сходів у секторі оборони. Ба більше, жінки здатні відігравати роль лідерів у врегулюванні конфліктів.



Тіана Трент є успішною зенітницею / Фото пресслужба НАТО

Досягнення гендерної рівності в усіх сферах – один із пріоритетів НАТО. Альянс розширює участь жінок на всіх рівнях.

Найкращий спосіб захистити нашу безпеку та життя – це об’єднатися. І використовувати всі таланти, які може запропонувати наше суспільство. Тому що ми всі знаємо, що гендерна рівність – це не лише правильна, але й розумна річ. Єнс Столтенберг Генсекретар НАТО

У НАТО створили комітет із гендерних перспектив, щоб забезпечити рівність між жінками та чоловіками в усіх галузях життя. Також запроваджена посада спецпредставника Генерального секретаря з питань жінок, миру і безпеки. "Ми поступово збільшуємо кількість жінок на військових, а також на політичних керівних посадах", – пояснив він.

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Україна переймає досвід НАТО

НАТО допомагає досягти гендерної рівності в Україні. Представники Альянсу регулярно проводять консультації з українським урядом. Питання забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків окреслене і в щорічній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО.

Кожна людина, яка не знає, що у неї є права, нарешті про це почула. Рівність закріплена законодавчо, що є не просто волонтерські структури, які готові завжди допомогти в таких ситуаціях. На сьогодні й держава уже йде величезним поступом уперед до впровадження рівності та між чоловіками й жінками. Ганна Маляр Заступниця міністра оборони

Гендерна рівність – це не про особливі права жінок та чоловіків. Мовиться про відсутність бар'єрів, однакові можливості та взаємоповагу.