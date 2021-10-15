Про це заявила радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова. Наразі ще є кілька посад у Військово-морських Силах, які мають певні обмеження для жінок.
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Про які саме посади мовиться
За словами Арнаутової, це стосується бойових посад. Зокрема тих, які пов'язані з отруйними та вибуховими речовинами. Втім, як вона зауважила, це не означає, що жінок хочуть туди "загнати".
У законодавстві передбачено, що не повинно бути жодних обмежень для будь-кого.
Коли в нас є ці обмеження, то виходить, що ми не дозволяємо жінці самостійно ухвалювати рішення щодо своєї долі, об'єктивізуємо її,
– наголосила Арнаутова.
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Жінки в лавах ЗСУ: коротко
- За словами Вікторії Арнаутової, зараз у Збройних силах України служить приблизно 50 тисяч жінок – як військових, так і цивільних.
- Заступник міністра у справах ветеранів Олексій Ілляшенко заявив, що абсолютна більшість жінок, які після служби отримали статус ветеранів війни на Донбасі, залишаються працювати у підрозділах ЗСУ.
- У День Незалежності з'явилася перша в історії ЗСУ бригадний генерал – Тетяна Остащенко. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.