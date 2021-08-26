Міністр оборони України Андрій Таран зауважив, що станом на 2021 рік майже чверть від загальної чисельності ЗСУ становлять жінки. Їхня роль в українському війську постійно зростає.

Цікаво Україна гартувалася у вогні: як змінювалася армія за 30 років незалежності

Присвоїти військове звання бригадного генерала медичної служби полковнику медичної служби Остащенко Тетяні – командувачу Медичних сил ЗСУ,

– мовиться в указі.

Зауважте! До Дня Незалежності Володимир Зеленський також відзначив 14 полків та бригад почесними найменуваннями на честь історичних українських діячів.

Які військові також отримали нове звання

Генерал-майор Сергій Шаптала – начальник Генерального штабу ЗСУ – отримав звання генерал-лейтенанта;

Полковник Максим Миргородський – командувач Десантно-штурмовими військами України – отримав звання бригадного генерала;

Полковник Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міноборони – отримав звання бригадного генерала.

Зверніть увагу! З нагоди 30-річниці Незалежності у Києві відбувся масштабний військовий парад. Участь у ньому взяли понад 5 тисяч воїнів ЗСУ.